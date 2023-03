Nemčija preiskala ladjo, ki naj bi prevažala eksploziv, uporabljen na plinovodih Severni tok

Berlin, 8. marca - Nemški preiskovalci, ki raziskujejo okoliščine eksplozij na plinovodih Severni tok 1 in 2, so januarja pregledali jahto, na kateri so odkrili sledi eksploziva in je domnevno prevažala eksploziv, uporabljen v incidentu, je danes sporočilo zvezno tožilstvo. Ob tem je dodalo, da še vedno niso ugotovili identitete storilcev in njihovega motiva.