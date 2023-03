Papež z zahvalo ženskam za prizadevanja za bolj "humano družbo"

Vatikan, 8. marca - Papež Frančišek se je danes zahvalil ženskam za njihovo zavzemanje za bolj humano družbo. To je "privilegij žensk", je dejal ob mednarodnem dnevu žensk. Ob tem je opozoril tudi na še vedno obstoječe razlike v plačilu med moškimi in ženskami in jih označil za veliko krivico.