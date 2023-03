Na pogajanjih o stavkovnih zahtevah visokošolskega sindikata dosegli napredek

Ljubljana, 8. marca - Na pogajanjih o stavkovnih zahtevah Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) so po oceni predsednika sindikata Gorazda Kovačiča dosegli napredek. Vsebinsko so se pogovarjali in v marsičem strinjali. "Pomemben premik se je zgodil v zvezi s plačno skupino J, kjer se strinjamo, da naj bo tudi ta deležna dviga plač," je dejal za STA.