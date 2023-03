Poslanke s pobudo za uvedbo bolniških odsotnosti zaradi bolečih menstruacij

Ljubljana, 8. marca - Tri koalicijske poslanke so ob mednarodnem dnevu žensk v DZ vložile poslansko pobudo za uvedbo bolniških odsotnosti za delavke, ki trpijo zaradi menstrualnih bolečin. Pozivajo tudi k sprejemu zdravstvene strategije, ki bo naslavljala zdravstveno varstvo žensk in poleg menstruacije detabuizirala tudi ženske v menopavzi, so sporočili iz Levice.