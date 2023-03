Na podravskih cestah vse več opitih voznikov

Maribor, 8. marca - Policisti mariborske policijske postaje v zadnjem času zaznavajo vse več voženj pod vplivom alkohola, zato voznike znova pozivajo, naj za volan ne sedejo opiti. Samo v torek so obravnavali štiri primere, v katerih so bili udeleženci v prometu precej pijani in temu primerno pogumni, zdaj pa jih čakajo visoke kazni in obisk sodnika za prekrške.