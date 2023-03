Pripovedovalski festival v 26. izdaji na temo Indije Koromandije

Ljubljana, 8. marca - V Cankarjevem domu (CD) bo med 17. in 25. marcem potekal 26. Pripovedovalski festival, ki bo letos preko zgodb izpostavil Indijo Koromandijo kot obljubljeno deželo. Program bo usmerjen v pripovedi, v njem pa bodo v ospredju človekov odnos do prostora, živali, dreves in rastlin, je na novinarski konferenci povedala programska vodja Špela Frlic.