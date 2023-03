Predsednica DZ s predstavniki zveze organizacij pacientov o zdravstveni reformni

Ljubljana, 8. marca - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predstavnike Zveze organizacij pacientov Slovenije. Ti so kot eno najbolj perečih in aktualnih tem izpostavili zdravstveno reformo, kjer so ocenili, da lahko rešitve najdejo le s skupnim delovanjem odgovornih institucij in ostalih deležnikov, so sporočili iz DZ.