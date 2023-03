V hrvaški Istri začeli rušiti nezakonite gradnje

Rovinj, 8. marca - V hrvaški Istri so danes začeli rušiti nezakonito zgrajene objekte, poroča portal puljskega časnika Glas Istre. Glavni državni inšpektor Andrija Mikulić je že prej napovedal, da jih bodo za začetek porušili 14, tri v Umagu, pet v Rovinju in šest v Ližnjanu, danes pa je sporočil, da so nekatere začeli odstranjevati že lastniki sami.