Adidas drago plačuje prekinitev partnerstva s Kanyejem Westom

Berlin, 8. marca - V nemškem proizvajalcu športnih oblačil in opreme Adidasu se še niso odločili, kaj bodo po prekinitvi sodelovanja z raperjem Kanyejem Westom naredili z izdelki iz linije Yeezy, ki so jo zasnovali skupaj s kontroverznim glasbenikom. "Če se odločimo za odpis, bo letošnji dobiček iz poslovanja za 500 milijonov evrov nižji," so zapisali v podjetju.