V soboto nogometašice začenjajo spomladanski del DP, Mura Nona v najboljšem položaju

Ljubljana, 8. marca - Igralke Radomelj in Mure None, nekdanjega Pomurja, bodo v soboto ob 18.30 s tekmo 13. kroga odprle spomladanski del sezone v ženski nogometni ligi. V tekmovanju, ki nosi ime Triglav Zdravje, po prvem delu sezone vodijo prav nogometašice Mure None, ki so po 12 krogih stoodstotne.