ESČP hrvaškemu državljanu prisodilo 12.000 evrov odškodnine zaradi policijskega nasilja

Zagreb, 8. marca - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je prisodilo 12.000 evrov odškodnine hrvaškemu državljanu, ki je Hrvaško tožil zaradi kršenja pravice do prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja, potem ko ga je policija leta 2011 pridržala zaradi napada na policista, so v torek sporočili iz urada zastopnika Hrvaške pred ESČP.