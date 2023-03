Poraz vitezov, kraljem priložnost za vodstvo v pacifiški skupini

New York, 8. marca - Zlati vitezi iz Las Vegasa so ponoči v severnoameriški hokejski lige NHL doživeli poraz. Od Vegasa so bili z 2:1 boljši Florida Panthers. Poraz Las Vegasa je dobra informacija za Anžeta Kopitarja in Los Angeles Kings, ki lahko že v petek z zmago v gosteh pri Colorado Avalanche prevzamejo vodstvo v pacifiški skupini in na zahodu.