Brazilski amaterski košarkar je po pomoti prejel 350.000 evrov

Rio de Janeiro, 8. marca - Brazilski amaterski košarkar Joao Victor Gomes da Silva je bil šokiran, ko je videl, da so na njegov bančni račun nakazali 350.000 evrov, potem ko so ga zamenjali z nogometašem Joaom Victorjem Gomesem da Silvo, s katerim sta soimenjaka po imenu in priimku. Bolj slavni da Silva igra za angleškega prvoligaša Wolverhampton, poroča agencija AFP.