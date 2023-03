Olympiacos v Pireju boljši od Barcelone

Pirej, 7. marca - Košarkarji Olympiacosa so na osrednji tekmi 27. kroga evrolige v Pireju premagali Barcelono s 77:70. Z razmerjem zmag in porazov 19-8 so prevzeli tudi vodstvo na lestvici, izkupiček doslej vodilne Barcelone, ki je na današnji tekmi nastopila brez Američana s slovenskim potnim listom Mika Tobeyja, pa je 18-9.