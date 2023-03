Novomeški košarkarji na drugem mestu v ligi Aba 2

Široki Brijeg, 7. marca - Košarkarji Krke so po zmagi nad Pelisterjem iz Bitole s 102:88 (36:26, 60:47, 84:67) na turnirju v Širokem Brijegu napredovali na drugo mesto v regionalni ligi Aba 2. Novomeščani so na enajstih tekmah dosegli osem zmag in doživeli tri poraze, pred njimi so le 100-odstotni Domžalčani, ki so danes ukanili Slogo iz Kraljeva s 85:70.