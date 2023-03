Po napadu na rusko letalo v Belorusiji prijeli več kot 20 osumljencev

Minsk, 7. marca - Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je danes sporočil, da so v zvezi z napadom na rusko vojaško letalo, ki so ga konec februarja blizu Minska izvedli nasprotniki režima, pridržali več kot 20 ljudi. Domnevnega glavnega osumljenca je označil za terorista in za vpletenost v napad obtožil Kijev. Ukrajina je vpletenost zanikala.