Komunala Izola strateške projekte nadaljuje pod novim vodstvom

Izola, 7. marca - V Komunali Izola so danes predstavili svoje ključne projekte in poslovanje v preteklem poslovnem letu. Prav z današnjim dnem se sicer mandat izteka sedanjemu direktorju Denisu Beletu, ki je komunalo vodil zadnjih 12 let. Od srede bo začasni direktor Robi Flego, zdajšnji član nadzornega sveta.