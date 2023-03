Zaloge na debelo v ZDA januarja navzdol, prodaja narasla

Washington, 7. marca - Ameriške zaloge v trgovini na debelo so se januarja v primerjavi z decembrom zmanjšale, njihova prodaja pa je narasla, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Zaloge so padle za 0,4 odstotka, prodaja pa je narasla za odstotek. Od januarja lani so zaloge narasle za 15,8 odstotka.