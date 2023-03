Krški mestni svet o dozidavi zdravstvenega doma

Krško, 7. marca - Svetniki Mestne občine Krško so na ponedeljkovi seji s sklepom potrdili lokacijsko preveritev za dozidavo Zdravstvenega doma Krško. Občina se bo gradnje prizidka lotila, ker zdajšnja zgradba in prostori zdravstvenega doma ne zadoščajo več povečanim potrebam. Projektno dokumentacijo že pripravljajo, so povedali na občini.