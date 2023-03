Široki Brijeg, 7. marca - Helios Suns še naprej meljejo svoje tekmece v košarkarski ligi Aba 2. Na turnirju v Širokem Brijegu v BiH so dosegli še enajsto zmago v tem regionalnem tekmovanju in so še naprej 100-odstotni, potem ko so danes ugnali Slogo iz srbskega Kraljeva s 85:70.