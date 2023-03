Kemisov reciklažni center po zagotovilih družbe presega varnostne in tehnološke standarde

Vrhnika, 7. marca - Kemis ima postavljene visoke standarde varnosti poslovanja, so v družbi zagotovili po pridobitvi dovoljenja za gradnjo objekta Reciklažni center. Izdaja okoljevarstvenega soglasja, ki so ga ob tem pridobili, se je nanašala na zmanjševanje zmogljivosti obdelave nevarnih odpadkov in povečanje obdelave nenevarnih odpadkov, so zatrdili.