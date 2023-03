Ljubljana, 7. marca - Nogometaši Primorja in Celja so prvi četrtfinalisti pokala Pivovarne Union. Ajdovci, ki igrajo sicer v 2. slovenski ligi, so zanesljivo s 6:1 odpravili tretjeligaša Zavrč, Celjani pa so s 3:0 izločili še enega tretjeligaša Videm.