Pred 20 leti v atentatu umorili srbskega premierja Đinđića

Beograd, 12. marca - Mineva 20 let, odkar so v atentatu v Beogradu ubili Zorana Đinđića, prvega demokratično izvoljenega srbskega premierja po padcu režima Slobodana Miloševića leta 2000. Zagovarjal je demokratične reforme in vstop Srbije v Evropsko unijo, a je atentat nanj te procese zaustavil. Danes se mu bo poklonila njegova Demokratska stranka in vlada.