V Galeriji ZDSLU skupinska razstava mladih umetnikov

Ljubljana, 8. marca - V Galeriji ZDSLU bodo drevi odprli skupinsko razstavo mladih perspektivnih umetnic in umetnikov do 35 let. Na postavitvi z naslovom Prvenci svetlobe se jih bo predstavilo 29. Avtorice in avtorje bo predstavila kustosinja Kristina Prah. Razstava bo na ogled do 8. aprila.