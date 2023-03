V Portorožu so dobili obvezno opremo za usposabljanje mornarjev

Portorož, 7. marca - V Centru za usposabljanje na morju v Portorožu so danes simbolično predali namenu opremo, s katero se bodo dijaki in študenti učili uporabe rešilnih čolnov. Brez tega srednja šola in fakulteta ne moreta izdajati ustreznih spričeval. Popoldne bo v Avditoriju še slovesnost ob slovenskem dnevu pomorstva z nagovorom ministrice Alenke Bratušek.