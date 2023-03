Pri založbi Škrateljc strip o Cukrarni in protagonistih slovenske moderne

Ljubljana, 7. marca - Pri založbi Škrateljc je izšel strip Cukrarna. Zgodba slovenske pesniške duše. Ilustrator Jaka Vukotič ter pisatelj in pesnik Žiga X Gombač sta ustvarila zgodbo, ki spoji poetično in stripovsko govorico v izjemno lirično in slikovito pripoved o veri v moč poezije in nastajanju nove pesniške dobe, so zapisali pri založbi.