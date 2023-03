Nemčija načrtuje posebne tarife za elektriko v industriji

Berlin, 7. marca - Nemčija načrtuje uvedbo posebne tarife za električno energijo v industriji v višini med 0,05 in 0,09 evra na kilovatno uro. S tem želi spodbuditi konkurenčnost in odgovoriti na subvencije, s katerimi gospodarstvu pomagajo ZDA in Kitajska, poroča bruseljski spletni portal Euractiv.