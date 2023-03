Mednarodni strokovnjaki na usposabljanju za okoljske nesreče v Sloveniji

Ljubljana, 7. marca - V tem tednu se na Bledu usposabljajo mednarodni strokovnjaki s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s poudarkom na nesrečah s posledicami na okolju. Tečaja se po navedbah uprave za zaščito in reševanje udeležuje 19 udeležencev, med katerimi so predstavniki devetih držav in šest predstavnikov Organizacije združenih narodov.