V Goriška Brda ponovno vabijo številne prireditve

Goriška Brda, 7. marca - Z začetkom pomladi se tudi v Goriških Brdih začenja pestro in zanimivo dogajanje. Zanimivo je tudi za tuje obiskovalce, ki so se po pandemiji množično začeli vračati. Tako so v lanskem letu, ko so ponovno zabeležili za nekaj odstotkov večje število obiskovalcev in nočitev, v goriških Brdih ponovno našteli več tujih kot domačih obiskovalcev.