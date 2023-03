Dirkači pod okriljem AMZS že pripravljeni na novo sezono

Vransko, 7. marca - Nova sezona na področju motošporta in kartinga se začenja, prvi bodo že konec tedna dejavni dirkači v kartingu, do konca marca pa bodo začeli prvenstva v večini panog, ki sodijo pod okrilje krovne zveze AMZS. Danes so se nekateri dirkači pred začetkom sezone predstavili na Vranskem.