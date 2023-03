Vrata odpira 32. mednarodni sejem Megra

Gornja Radgona, 8. marca - Na 32. mednarodnem sejmu gradbeništva, energetike, komunale, obrti in trajnostnih tehnologij (Megra), ki bo trajal od danes in do sobote, se bo pod sloganom Gradimo z naravo predstavilo 185 razstavljalcev iz 12 držav. Predstavili bodo najnovejše možnosti za zelene novogradnje, obnovo stavb in urejanje okolice.