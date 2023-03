Kitajska v novo leto s padcem izvoza in uvoza

Peking, 7. marca - Kitajska je v novo leto stopila z upočasnjeno trgovino s preostalim svetom. V januarju in februarju je namreč zabeležila upad izvoza in uvoza, kar se pripisuje zmanjšanemu povpraševanju iz tujine, obsežnemu valu okužb z novim koronavirusom in vse bolj napetim odnosom z ZDA.