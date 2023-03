Pri Celjanu policija našla droge in pirotehniko

Celje, 7. marca - Policisti so prejšnji teden pri 22-letnemu Celjanu opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli manjšo količino kokaina in konoplje ter več različnih nedovoljenih tablet in ampul z nedovoljenimi snovmi. Zasegli so mu tudi dve močnejši petardi. Čaka ga kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja proizvodnje in prometa z mamili.