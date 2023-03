Pomočnik Zinedina Zidana našel delo v Švici

Sion, 7. marca - Francoz David Bettoni, nekdanji pomočnik Zinedina Zidana med njegovima dvema uspešnima mandatoma na klopi Real Madrida, je bil imenovan za glavnega trenerja Siona do konca sezone, so danes sporočili iz švicarskega kluba. Slednji je ta čas na devetem mestu v superligi in mu grozi izpad iz elitne druščine.