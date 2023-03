Dela španskih mojstrov iz zbirke Frick po več kot stoletju ponovno v Španiji

Madrid, 9. marca - V madridskem muzeju Prado so na ogled postavili devet slik španskih slikarskih mojstrov iz zbirke ameriškega industrialca Henryja Clayja Fricka. Slike umetnikov, kot sta bila El Greco in Goya, iz omenjene zbirke so tako po več kot stoletju prvič ponovno v Španiji. Razstava bo na ogled do 2. julija.