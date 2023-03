Save the Children: Vsakemu četrtemu otroku v EU grozi revščina

Berlin, 7. marca - Vsakemu četrtemu otroku v članicah Evropske unije grozi revščina in socialna izključenost, piše v danes objavljenem poročilu mednarodne humanitarne organizacije Save the Children. Ob tem poročilo navaja, da se je število otrok v EU, ki so se znašli na robu revščine, v letu 2021 povečalo za 200.000 in doseglo 19,6 milijona.