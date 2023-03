Za štiriletnega Urbana na koncertu v Sevnici zbrali več kot 23.000 evrov

Sevnica, 7. marca - V Sevnici je v soboto zvečer potekal humanitarni koncert, na katerem so v okviru akcije Koraki za Urbana zbirali sredstva za razvoj programa genske terapije za sindrom CTNNB1, za katerim trpi štiriletni Urban Miroševič. S koncertom so zbrali 23.090 evrov, so sporočili iz Rotary kluba Sevnica.