V Loški dolini načrtujejo nadgradnjo čistilne naprave

Loška dolina, 11. marca - V občini Loška dolina že več let na priklop na kanalizacijo čaka 700 prebivalcev naselij Iga vas, Kozarišče, Šmarata in Viševek, saj mora občina pred tem nadgraditi čistilno napravo. Novi župan Matjaž Antončič obljublja, da bo to eden od dveh prednostnih projektov, ki jih namerava izvesti občina, vprašanje je le še, kje bo za to dobila denar.