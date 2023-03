Na hrvaško-srbski meji v vozilu odkrili radioaktiven material

Sombor, 7. marca - Srbska policija je v soboto na mejnem prehodu s Hrvaško Bezdan pridržala tri hrvaške državljane, ki so v vozilu prevažali radioaktiven material, in sicer del strelovoda. Na nevaren tovor so opozorili senzorji na mejnem prehodu, ki so zaznali večjo količino radioaktivnega materiala v vozilu.