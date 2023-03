Na razpravi in razstavi fotografij v Mariboru o letu vojne v Ukrajini

Maribor, 7. marca - V prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM) so danes odprli razstavo fotografij, ki sta jih v Ukrajini posnela fotoreporterja Matej Povše in Robert Balen. Pričajo o tragičnih posledicah vojne, ki že leto dni divja v tej državi. Po besedah Povšeta je treba s terena poročati o tem, kaj se dogaja, in s tem dati glas ljudem, ki trpijo.