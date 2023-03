Vreme: Danes sprva precej oblačno

V sredo bo na zahodu večinoma oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 11 do 16, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo na zahodu več oblačnosti, v hribovitem svetu bo občasno deževalo. Drugod bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal bo jugozahodnik. Toplo bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje s središčem nad Skandinavijo. Z jugozahodnim vetrom nad naše kraje priteka toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo spremenljivo oblačno vreme s kakšno kapljo dežja. Več padavin bo v hribovitem svetu Furlanije-Julijske krajine in v Gorskem Kotarju. Krepil se bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. V sredo bo v krajih zahodno in južno od nas zmerno do pretežno oblačno, v hribovitem svetu Furlanije in v Gorskem Kotarju bo občasno deževalo. Drugod bo več sončnega vremena. Pihal bo jugozahodnik.

Biovreme: V torek in sredo bodo vremensko občutljivi imeli značilne vremensko pogojene težave.