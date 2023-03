V Ljubljani v ponedeljek dva ropa, storilci grozili z nožem

Ljubljana, 7. marca - V Ljubljani sta se v ponedeljek zgodila dva ropa, pri katerih so storilci grozili z nožem. Zvečer je v prodajalni v centru mesta moški z nožem zahteval denar. Za Bežigradom pa sta neznanca popoldne pristopila do vozila, oškodovanca zamotila, da je iz vozila izstopil, in nato od njega z nožem v roki zahtevala gotovino, so pojasnili na PU Ljubljana.