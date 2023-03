Finale ekipne tekme SP najbolj gledana vsebina na TV Slovenija

Ljubljana, 7. marca - Prenose 43. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici in vsaj en del studijske oddaje Planica, Planica je videlo 63 odstotkov gledalcev, so zapisali pri TV Slovenija. Druga serija sobotne ekipne tekme skakalcev, ko so Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos skočili na vrh, je bila najbolj gledana vsebina na TV Slovenija letos.