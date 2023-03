Nafta dražja

Singapur, 7. marca - Cene nafte so se tudi danes zvišale in nadaljujejo trend iz zadnjih dni, ko je k rasti prispeval tudi nekoliko šibkejši dolar. Trgi čakajo na zaslišanje predsednika ameriške centralne banke v ameriškem kongresu in morebitne namige glede prihodnje denarne politike ZDA, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.