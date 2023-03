Kitajski zunanji minister: Vezi med Rusijo in Kitajsko ne predstavljajo grožnje

Peking, 7. marca - Tesne vezi Pekinga z Moskvo pospešujejo globalno multipolarizacijo in ne predstavljajo grožnje nobeni državi, je ob robu letnega zasedanja ljudskega kongresa v Pekingu danes dejal kitajski zunanji minister Qin Gang. Opozoril je, da bi imelo nadaljnje zaostrovanje odnosov med ZDA in Kitajsko "katastrofalne posledice", in pozval k miru v Ukrajini.