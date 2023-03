Iz bioplinarne v Trimlinih naj bi znova iztekel digestat

Lendava, 7. marca - Iz bioplinarne v Trimlinih v lendavski občini naj bi minuli konec tedna znova iztekel digestat. Črna tekočina, ki je zaudarjala, na njej pa se je nabirala pena, je po potoku Kopica odtekala proti Petišovcem. Na teren so odšli gasilci in policija, kriminalisti so odvzeli vzorce. Župan Lendave Janez Magyar ocenjuje, da gre za namerne izpuste.