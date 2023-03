Čančar še na bolniški, njegov Denver do zmage nad Torontom

Denver, 7. marca - Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA prišli do 46. zmage v sezoni, po kateri trdno ostajajo na vrhu zahodne konference. Tokrat so v domači dvorani s 118:113 premagali Toronto Raptors, Jamal Murray je zbral 24, Michael Porter ml. pa 20 točk. Slovenec Vlatko Čančar je zaradi poškodbe zapestja izpustil še drugo tekmo Denverja.