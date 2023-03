Newyorške borze končale neenotno

New York, 6. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Do gibanj na trgu prihaja v času, ko predsednika centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powella v naslednjih dneh čaka pričanje pred kongresom, kjer bo pod pritiskom glede prizadevanj centralne banke za preprečevanje inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.