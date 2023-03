Turška opozicija dosegla dogovor o skupnem kandidatu za predsedniške volitve

Ankara, 6. marca - Turška opozicija, sestavljena iz šestih strank, ki so napovedale boj proti aktualnemu turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na prihajajočih parlamentarnih in predsedniških volitvah v maju, se je po sporu minuli teden danes uspela zediniti glede skupnega kandidata. To je Kemal Kilicdaroglu, vodja glavne turške opozicijske stranke CHP.