Na Gospodarskem razstavišču se začenjajo trije tehnološki sejmi

Ljubljana, 7. marca - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes začenjajo trije specializirani sejmi s področja visokih tehnologij za industrijo. Sejmi Ifam, Intronika in Robotics pokrivajo področja, kot so avtomatizacija, elektronika, komunikacije in digitalizacija. Obiskovalcem bodo v tridnevnem programu na voljo tudi predavanja in okrogle mize.